Шесть человек погибли в страшном пожаре в доме престарелых в Хорватии

Пожар унес жизни шести человек в частном доме престарелых в Андрашевац, который находится в 30 километрах от хорватской столицы, пишет местная газета «Вечерни лист».

Сообщается, что огонь стремительно охватил деревянное здание и оно полностью выгорело. На момент ЧП в помещении находились 20 человек, шесть из них оказались в огненной ловушке.

Что стало причиной трагедии, пока не уточняется.

На месте ЧП работают следователи, которым предстоит выяснить все обстоятельства этого происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте.