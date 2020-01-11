  1. Пятый канал
  4. Шесть человек погибли в страшном пожаре в доме престарелых в Хорватии

Шесть человек погибли в страшном пожаре в доме престарелых в Хорватии

, 21:57 | Нюра Незванова Видео 44

Трагедия произошла в небольшом населенном пункте Андрашевац.

Фото, видео: Twitter @branitelji, Youtube@Jutarnji list

Пожар унес жизни шести человек в частном доме престарелых в Андрашевац, который находится в 30 километрах от хорватской столицы, пишет местная газета «Вечерни лист».

Сообщается, что огонь стремительно охватил деревянное здание и оно полностью выгорело. На момент ЧП в помещении находились 20 человек, шесть из них оказались в огненной ловушке.

Что стало причиной трагедии, пока не уточняется.

На месте ЧП работают следователи, которым предстоит выяснить все обстоятельства этого происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пожарные ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте.

Читайте также

61.26
0.03 68.05
-0.01
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 января

Последние новости

22:43
Пять человек пострадали в результате взрыва на заводе под Белгородом
22:31
Газовоздушная смесь взорвалась в цеху завода под Белгородом
22:22
Подробности происшествия с моделью, выпавшей из окна в Москве
22:14
Пушков назвал «диагнозом» призыв Турчинова привлечь Россию за гибель Boeing-737
21:57
Шесть человек погибли в страшном пожаре в доме престарелых в Хорватии
21:36
Зеленский: Украина и Иран договорились о начале расшифровки «черных ящиков» Boeing-737

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 января
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга
Видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране, появилось в сети

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]