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Следователи начали проверку после ЧП на заводе под Белгородом

, 3:45 | Нюра Незванова Видео 34

Хлопок пылевоздушной смеси произошел на территории комбикормового предприятия.

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Фото, видео: МЧС России

Следователи проводят проверку по факту хлопка на комбикормовом заводе в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ.

Предварительно, 11 января в цехе по переработке зерна произошел хлопок пылевоздушной смеси. В результате этого ранения получили пять человек, их госпитализировали с ожогами различной тяжести. Все они находятся в шоковом состоянии.

Деятельность предприятия сейчас приостановлена, здание обесточили. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пять человек пострадали в результате взрыва на заводе под Белгородом.

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