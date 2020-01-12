Автомобиль Bentley полностью сгорел на юго-востоке Москвы

Автомобиль Bentley полностью выгорел на юго-востоке столицы на Жулебинском бульваре, ночью 12 января.

Также известно, что повреждения получили и другие машины, припаркованные рядом с элитной иномаркой.

На кадрах видно, что пожар полностью удалось ликвидировать. Судя по всему пострадавшие машины восстановлению не подлежат. Известно, что на момент ЧП владельцев авто рядом с легковушками не было.

Что стало причиной возгорания выясняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следователи начали проверку после ЧП на заводе под Белгородом.