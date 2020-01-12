  1. Пятый канал
  4. Автомобиль Bentley полностью сгорел на юго-востоке Москвы

Автомобиль Bentley полностью сгорел на юго-востоке Москвы

, 5:43 | Нюра Незванова Эксклюзивное видео 26

Помимо дорогой иномарки повреждения получили три автомобиля, припаркованные рядом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Автомобиль Bentley полностью выгорел на юго-востоке столицы на Жулебинском бульваре, ночью 12 января.

Также известно, что повреждения получили и другие машины, припаркованные рядом с элитной иномаркой.

На кадрах видно, что пожар полностью удалось ликвидировать. Судя по всему пострадавшие машины восстановлению не подлежат. Известно, что на момент ЧП владельцев авто рядом с легковушками не было.

Что стало причиной возгорания выясняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что следователи начали проверку после ЧП на заводе под Белгородом.

Читайте также

-7° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.26
0.03 68.05
-0.01
Гороскоп на 12 января: Луна во Льве придаст уверенности в своих силах

Последние новости

6:18
«Народ спивается!»: Михаил Горбачев выступил за отмену длинных выходных в России
6:00
Военные США были заранее оповещены об ударе Ирана по базам в Ираке
5:43
Автомобиль Bentley полностью сгорел на юго-востоке Москвы
5:25
Фото: Ольга Серябкина без штанов и на шпильках позирует на фоне мусорных баков
5:04
ПНС и армия Хафтара обменялись обвинениями в нарушении перемирия в Ливии
4:39
«Нашли в кустах, раздетую»: Кафельникова о модели, обнаруженной у дома внука Михалкова

Сейчас читают

Гороскоп на 12 января: Луна во Льве придаст уверенности в своих силах
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 января
Какие пары знаков зодиака просто созданы друг для друга

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]