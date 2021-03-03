Сальма Хайек рассказала о казусе с платьем на вручении «Оскара»

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Нюра Незванова
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Актриса рассказала забавную историю, которая могла обернуться для нее не самыми приятными заголовками в прессе.

Сальма Хайек рассказала о казусе с платьем на вручении «Оскара»

Фото: Instagram @salmahayek

Актриса Сальма Хайек рассказала о казусе, который произошел с ней на премии вручения «Оскар». Голливудская звезда появилась на церемонии в роскошном, но несколько тесноватом платье-футляре. В тот день год она была номинирована на лучшую актерскую роль за фильм «Фрида».

В какой-то момент актриса поняла, что ее прекрасный наряд буквально трещит по швам. В комментарии Daily Mail уроженка Мексики призналась, что скорее всего это было связано с ее пышными бедрами.

На помощь, едва не опозорившейся артистке, пришла ее коллега Рене Зеллвегер, у которой совершенно случайно оказалось еще одно платье. К счастью для Сальмы, наряд был широким в бедрах и хорошо тянулся в груди. В тот вечер ни Сальма, ни Рене не получили награды — их опередила Николь Кидман за роль в фильме «Часы».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актер Джаред Лето потерял «Оскар» и три года не знал об этом.

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