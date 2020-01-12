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Иранские военные целенаправленно атаковали американский сегмент авиабазы Аль-Асад

, 11:31 | Марина Неруцких Видео 64

В ходе атаки в ночь на 8 января военнослужащие Армии США укрылись в бункере за несколько часов до налета.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Majdi Fathi; Ruptly

Иран целенаправленно посылал ракеты на американскую часть авиабазы Аль-Асад. Об этом рассказали офицеры в ходе пресс-конференции об атаке иранскими войсками в ночь на 8 января баз США в Ираке. По словам военных, никто не пострадал «чудом», так как снаряды разорвались вблизи укрытий.

Тогда, потерь среди солдат и офицеров Армии США в результате ракетной атки Ирана не случилось, так как они заранее были извещены о готовящемся ударе. Как сообщает CNN, военнослужащие, извещенные иракской стороной о налете, укрылись в бункере за 2,5 часа до начала обстрела.

«Большинство военнослужащих либо вылетели с базы, либо укрылись в бункерах к 23:00 по местному времени во вторник — незадолго до того, как первый из четырех залпов ракет начался в среду после 1:30», — цитирует агентство офицеров.

В ночь на 8 января Иран нанес два удара ракетами класса «земля — земля» по американским базам на западе Ирака и в Эрбиле. Такая мера была предпринята в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото последствий ракетных ударов Ирана по базам США.

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