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В Горбачев-фонде опровергли слова экс-главы СССР о длинных выходных

, 13:13 | Анастасия Игонина 59

Ранее появилась информация о том, что бывший лидер Советского Союза против длительных праздничных выходных, потому что «народ спивается».

Фото: ТАСС / Dmitry Serebryakov

Экс-президент СССР Михаил Горбачев не выступал с призывом отменить длинные выходные. Такое заявление сделал глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко 12 января.

Палажченко сообщил РИА Новости о том, что он лично пообщался с Горбачевым и выяснил, что политик не давал комментариев прессе и не делал подобных заявлений в беседе с изданием URA.RU.

«Я с агентством URA.RU не говорил и по этому вопросу не высказывался. Этот вопрос должны решить общество и Государственная дума», — цитирует глава пресс-службы слова Горбачева.

Накануне в СМИ появилась информация о том, что экс-президент СССР дал интервью информагентству, в котором заявил о необходимости отменить длинные выходные — как в новогодний период, так и на майские праздники. Согласно приведенной в публикации цитате, Горбачев убежден, что такое количество свободного времени приводит к тому, что россияне попросту спиваются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михаила Горбачева госпитализировали с воспалением легких.

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