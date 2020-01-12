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Петербургского подростка задержали после жестокого убийства отчима

, 13:53 | Игорь Рязов Эксклюзивное видео 39

Мать 16-летнего юноши рассказала 5-tv.ru, что супруг часто конфликтовал с ее сыном.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Katzer; 5-tv.ru

Ученика восьмого класса задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в жестоком убийстве своего отчима. Подробности жуткого преступления 5-tv.ru рассказала мать 16-летнего юноши.

«Кухонный нож. Как это все произошло (я не слышала — Прим. ред), только крик своего супруга, потому что была в комнате», — рассказала женщина, уточнив, что сама вызвала скорую.

Она добавила, что у ее сына часто возникали конфликты с отчимом. Причиной было недовольство последнего из-за образа жизни юноши.

«Он когда в алкогольном состоянии — супруг — начинает все время учить сына, как жить. Молодой человек и он постоянно ругались. Трезвый когда супруг был, ничего не говорил, все нормально у них было», — рассказала мать подростка.

По ее словам, около пяти лет назад отчим сломал пасынку палец на ноге. На нее он тоже иногда поднимал руку. Тогда мужчина еще не был алкоголиком, но с мая 2017 года пил каждый день.

Как стало известно 5-tv.ru, жестокое убийство произошло в ночь на 12 января. В парадной одного из домов на 12-й линии Васильевского острова обнаружили мужчину с ножевым ранением. Им оказался 46-летний безработный гражданин Узбекистана. Он скончался в автомобиле скорой помощи.

По подозрению в убийстве был задержан 16-летний пасынок мужчины. По версии правоохранителей, в момент преступления молодой человек был пьян. Возможно, 11 января (суббота) он праздновал день рождения, который у него был 9 января (четверг). Юноша ударил отчима ножом в шею в ходе внезапной ссоры. Школьник состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних (ОДН).

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом жестоком преступлении — в Омске школьницу и ее друга заподозрили в убийстве матери ножом и молотком в канун Нового года.

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