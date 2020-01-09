Омскую школьницу подозревают в жестоком убийстве матери в канун Нового года

Уголовное дело возбуждено по факту смерти от множественных ранений 43-летней женщины в Омске. В убийстве подозреваются ее несовершеннолетняя дочь и друг девушки, сообщается на сайте главка СК РФ по Омской области.

По версии следствия, преступление произошло в ночь с 30 на 31 декабря в Омске. Между женщиной, ее 15-летней дочерью и 18-летним юношей возникла ссора. Во время конфликта молодой парень взял нож и несколько раз ударил им женщину. Школьница присоединилась к расправе и нанесла матери множество ударов ножом и молотком по телу и голове.

Раненой потерпевшей удалось позвонить подруге, которая вызвала скорую помощь. Медики госпитализировали женщину, но в больнице она скончалась.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления. Уголовное дело в отношении школьницы и ее друга возбудили по статье 105 УК РФ (Убийство). Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 15 лет лишения свободы.

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