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  4. Омскую школьницу подозревают в жестоком убийстве матери в канун Нового года

Омскую школьницу подозревают в жестоком убийстве матери в канун Нового года

, 12:38 | Игорь Рязов 384

По версии следствия, 15-летняя девушка и ее друг много раз ударили женщину ножом и молотком.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; СК РФ

Уголовное дело возбуждено по факту смерти от множественных ранений 43-летней женщины в Омске. В убийстве подозреваются ее несовершеннолетняя дочь и друг девушки, сообщается на сайте главка СК РФ по Омской области.

По версии следствия, преступление произошло в ночь с 30 на 31 декабря в Омске. Между женщиной, ее 15-летней дочерью и 18-летним юношей возникла ссора. Во время конфликта молодой парень взял нож и несколько раз ударил им женщину. Школьница присоединилась к расправе и нанесла матери множество ударов ножом и молотком по телу и голове.

Раненой потерпевшей удалось позвонить подруге, которая вызвала скорую помощь. Медики госпитализировали женщину, но в больнице она скончалась.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления. Уголовное дело в отношении школьницы и ее друга возбудили по статье 105 УК РФ (Убийство). Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пяти не менее жутких и загадочных смертях. Все они произошли еще в XX веке, но не раскрыты до сих пор.

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