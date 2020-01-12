Бесхозный чемодан стал причиной массовой эвакуации аэропорта в Женеве

Красный чемодан без хозяина стал причиной массовой эвакуации в аэропорту Женевы. Один из посетителей воздушной гавани Швейцарии опубликовал в Instagram сторис, на котором видно большую сумку на колесиках одиноко стоящую посреди зала за лентой ограждения. На втором ролике показано, что к зданию аэропорта прибыли взрывотехники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в швейцарской воздушной гавани Женевы Geneva International Airport тысячи людей были выведены из аэровокзала в связи со срабатыванием сигнала пожарной тревоги. Администрация воздушной гавани не сообщает, когда вокзал возобновит работу в штатном режиме.