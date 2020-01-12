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Бесхозный чемодан стал причиной массовой эвакуации аэропорта в Женеве

, 14:11 | Марина Неруцких Видео 32

Тысячи людей были выведены на улицу. Администрация воздушной гавани не сообщает, когда вокзал возобновит работу в штатном режиме.

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Фото, видео: Instagram @a.s.t.e.r.i.on; 5-tv.ru

Красный чемодан без хозяина стал причиной массовой эвакуации в аэропорту Женевы. Один из посетителей воздушной гавани Швейцарии опубликовал в Instagram сторис, на котором видно большую сумку на колесиках одиноко стоящую посреди зала за лентой ограждения. На втором ролике показано, что к зданию аэропорта прибыли взрывотехники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в швейцарской воздушной гавани Женевы Geneva International Airport тысячи людей были выведены из аэровокзала в связи со срабатыванием сигнала пожарной тревоги. Администрация воздушной гавани не сообщает, когда вокзал возобновит работу в штатном режиме. 

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