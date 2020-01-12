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Семенович подогревает слухи о своей беременности, скрывая на фото живот

, 15:39 | Ниса Мурзанаева Фото 1 545

Поп-дива проводит отпуск на Сейшелах, но даже там подбирает «маскирующий» гардероб.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Недавно в сети появились слухи о беременности 39-летней Анны Семенович, пишет сайт Тeleprogramma.pro. Певица проводит отпуск на Сейшельских островах, но даже там подбирает «маскирующий» гардероб, скрывающий ее фигуру.

Поп-дива публикует в Instagram фотографии, на которых предстает в платьях свободного кроя и over-size костюмах. Даже снимок в бассейне звезда сделала так, чтобы подписчики не могли наблюдать ее живот. На фото знаменитость позирует в разноцветном бикини, наполовину находясь в воде.

«Ценю каждое мгновение своей жизни и благодарю вселенную за возможности», — подписала пост певица.

Instagram @ann_semenovich

Поклонники Анны Семенович восхитились пышными формами любимицы и оставили в комментариях под фото множество лестных слов.

«Какая же вы красивая»;

«Принцесса!»

«Обнять бы!» — написали фолловеры.

Однако некоторые фанаты в контексте слухов о беременности звезды, попросили Анну Семенович показать фигуру полностью.

«В полный рост бы фотку», — отметил пользователь соцсети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Семенович показала подписчикам фрагмент нового хита.

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