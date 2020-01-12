Семенович подогревает слухи о своей беременности, скрывая на фото живот

Недавно в сети появились слухи о беременности 39-летней Анны Семенович, пишет сайт Тeleprogramma.pro. Певица проводит отпуск на Сейшельских островах, но даже там подбирает «маскирующий» гардероб, скрывающий ее фигуру.
Поп-дива публикует в Instagram фотографии, на которых предстает в платьях свободного кроя и over-size костюмах. Даже снимок в бассейне звезда сделала так, чтобы подписчики не могли наблюдать ее живот. На фото знаменитость позирует в разноцветном бикини, наполовину находясь в воде.
«Ценю каждое мгновение своей жизни и благодарю вселенную за возможности», — подписала пост певица.
Поклонники Анны Семенович восхитились пышными формами любимицы и оставили в комментариях под фото множество лестных слов.
«Какая же вы красивая»;
«Принцесса!»
«Обнять бы!» — написали фолловеры.
Однако некоторые фанаты в контексте слухов о беременности звезды, попросили Анну Семенович показать фигуру полностью.
«В полный рост бы фотку», — отметил пользователь соцсети.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Семенович показала подписчикам фрагмент нового хита.