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  4. В аэропорту Женевы объяснили, почему произошла массовая эвакуация пассажиров

В аэропорту Женевы объяснили, почему произошла массовая эвакуация пассажиров

, 14:49 | Игорь Рязов Видео 33

Швейцарская воздушная гавань уже возобновила работу.

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Фото, видео: Instagram @a.s.t.e.r.i.on; 5-tv.ru

В Международном аэропорту Женевы озвучили причину эвакуации тысячи людей из здания воздушной гавани на улицу. Сотрудник аэрогавани сказал 5-tv.ru, что один из пассажиров забыл свой багаж.

«Это случилось, потому что пассажир оставил свой багаж в месте для регистрации. Сейчас все уже открыто, аэропорт вернулся к работе», — объяснил работник воздушной гавани.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной эвакуации стал красный чемодан. Один из пассажиров снял на видео багаж, одиноко стоящий посреди зала за лентой ограждения. Во втором ролике показано, что к зданию аэропорта прибыли взрывотехники.

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