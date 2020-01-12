В аэропорту Женевы объяснили, почему произошла массовая эвакуация пассажиров

В Международном аэропорту Женевы озвучили причину эвакуации тысячи людей из здания воздушной гавани на улицу. Сотрудник аэрогавани сказал 5-tv.ru, что один из пассажиров забыл свой багаж.

«Это случилось, потому что пассажир оставил свой багаж в месте для регистрации. Сейчас все уже открыто, аэропорт вернулся к работе», — объяснил работник воздушной гавани.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что причиной эвакуации стал красный чемодан. Один из пассажиров снял на видео багаж, одиноко стоящий посреди зала за лентой ограждения. Во втором ролике показано, что к зданию аэропорта прибыли взрывотехники.