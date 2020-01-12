Звезда «Дома-2» пожаловалась, что ей испортил тело пластический хирург

Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди считает, что пластический хирург испортил ее тело. О проблемах, возникших у 30-летней участницы телестройки после операции по увеличению ягодиц, рассказал официальный Instagram-аккаунт проекта.

«Я специально набрала 8 килограммов, чтобы перекачать жир в попу. В итоге прошло уже два месяца, а живот остался, когда сижу висит кожа… Врач говорит, что не знает, что со мной, в его практике это впервые. В итоге я осталась толстенькой. Попа увеличилась лишь вширь», — пожаловалась Лиза.

По ее словам, хирург предложил ей сделать через полгода еще одну операцию, но она отказалась. Проблема усугубляется тем, что пока телезвезде не разрешают худеть.

Подписчики в комментариях не проявляют сочувствия Триандафилиди — считают, что женщину должны волновать совсем другие проблемы.

«Да причем тут пластика? Жрать надо меньше».

«Жаль операцию по увеличению мозга не делают», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лиза Триандафилиди получила серьезное ранение и потеряла много крови на вечеринке.