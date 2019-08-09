Видео: Звезда «Дома-2» получила ранения на вечеринке

«Дом-2» не устает делиться со зрителями трэш-контентом. На этот раз в официальном Instagram-аккаунте проекта разместили видео, на котором участнице шоу — Лизе Триандафилиди — обрабатывают кровавые раны в больнице. Травмы девушка получила на вечеринке — один из ее друзей злоупотребил алкогольными напитками, после чего в ярости бросил стакан в стену. Осколки стекла ранили находившуюся рядом Лизу.
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Однако страшные порезы Лизы Триандафилиди не вызвали сочувствия среди поклонников проекта.
«Ничему жизнь не учит человека. Потом удивляется что дочку ей не отдают»;
«Домой к дочери и матери ехать надо и жить нормальной жизнью! Кукушка!»
«Удобно свалить на друзей! Песня с языка не сходит: „Алкоголичка, алкоголичка…“ — С чего бы это?!» — написали фолловеры.
Вероятно, Лиза Триандафилиди не самый уважаемый и любимый персонаж зрителей «Дома-2».
«Ни одного положительного комментария! Хорошую репутацию оставила!» — подвел грустный итог один из подписчиков аккаунта телешоу.
Лиза Триандафилиди пришла на проект в 2017 году, оставив маленькую дочку на попечении бабушки за периметром. На «Доме-2» девушке так и не удалось найти суженого. В начале прошлого года скандальная участница шоу покинула телестройку.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что голая звезда «Дома-2» устроила мужу кровавую разборку из-за ревности.