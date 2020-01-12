Автоледи, сбившую Литвинову, допрашивают инспекторы ГИБДД

Девушка-водитель, сбившая Ренату Литвинову вечером 12 января в центре Москвы, дает показания по поводу ДТП. Авария произошла на пересечении Сытнинского переулка и Тверского бульвара. В полицию обратилась сама автоледи, заявившая, что она, управляя автомобилем Mercedes совершила наезд на женщину-пешехода. По словам водителя, потерпевшая покинула место ДТП.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, актриса и режиссер попала под колеса автомобиля в свой день рождения. Информация об аварии с участием кинозвезды была распространена Telegram-каналом Mash.

12 января иконе стиля исполнилось 53 года. О состоянии кинозвезды ничего не известно.