«Дочь» султана Сулеймана из «Великолепного века» показала свою настоящую семью

Турецкая актриса Пелин Карахан, сыгравшая в популярном историческом сериале «Великолепный век» роль дочери султана Сулеймана I и Роксоланы, показала публике свою настоящую семью. 35-летняя знаменитость опубликовала в своем Instagram новогодний снимок, на котором она с супругом и двумя маленькими сыновьями запечатлена под украшенной елкой.

Известно, что актриса замужем второй раз. Пелин и турецкий предприниматель Бедри Гюнтай поженились летом 2014 года. Свадьба, между прочим, проходила в бывшей имперской резиденции — во дворце, построенном в XIX веке недалеко от Стамбула для дочери султана Махмуда II. Через полгода в молодой семье на свет появился первенец Али Демир (27 декабря мальчику исполнилось пять лет). Младшему сыну Пелин и Бедри — Джану Эюпу сейчас два с половиной года.

Instagram @pelinkarahan

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что весной прошлого года отцом стал звезда сериалов «Великолепный век» и «Королек — птичка певчая» Бурак Озчивит. Фото мальчика, которого назвали Каран, 34-летний турецкий актер впервые показал незадолго до Нового года.