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Ренате Литвиновой зашили подбородок после аварии в центре Москвы

, 18:56 | Марина Неруцких Фото 1 643

Актриса прокомментировала информацию о ДТП на своей странице в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall; www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Ренате Литвиновой пришлось зашивать подбородок после аварии в центре Москвы. Актриса и режиссер рассказала о последствиях ДТП на своей странице в Instagram.

«Всем, кто переживал — со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок», — написала кинозвезда.

Актриса рассказала своим подписчикам, что ее сбили на пешеходном переходе на пути в салон после пробежки. По словам Литвиновой, водитель даже не собиралась останавливаться. Литвинова отметила, что упрекнула девушку за то, что та сбила ее в день рождения.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Поклонники Литвиновой порадовались, что все более или менее закончилось хорошо и продолжили поздравлять свою любимицу с днем рождения.

«Ну и подарок от Вселенной!»

«С Днем Рождения!!! Поправляйтесь»;

«Высшие силы за ВАС», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рената Литвинова в свой день рождения оказалась под колесами автомобиля.  Информацию о ДТП со знаменитостью распространил Telegram-канал Mash. 

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