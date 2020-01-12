Ренате Литвиновой зашили подбородок после аварии в центре Москвы

Ренате Литвиновой пришлось зашивать подбородок после аварии в центре Москвы. Актриса и режиссер рассказала о последствиях ДТП на своей странице в Instagram.

«Всем, кто переживал — со мной уже все хорошо, меня действительно на пешеходном переходе сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться. Доктор Теймур Кулиев оказал мне необходимую помощь и зашил подбородок», — написала кинозвезда.

Актриса рассказала своим подписчикам, что ее сбили на пешеходном переходе на пути в салон после пробежки. По словам Литвиновой, водитель даже не собиралась останавливаться. Литвинова отметила, что упрекнула девушку за то, что та сбила ее в день рождения.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Поклонники Литвиновой порадовались, что все более или менее закончилось хорошо и продолжили поздравлять свою любимицу с днем рождения.

«Ну и подарок от Вселенной!»

«С Днем Рождения!!! Поправляйтесь»;

«Высшие силы за ВАС», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рената Литвинова в свой день рождения оказалась под колесами автомобиля. Информацию о ДТП со знаменитостью распространил Telegram-канал Mash.