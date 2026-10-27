Почти 20 миллиардов рублей принудительно взыскивают с Чубайса и экс-топов «Роснано»

С бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и ряда экс-топ-менеджеров корпорации требуют взыскать почти 20 миллиардов рублей. Арбитражный суд Москвы наложил арест на их имущество и счета в качестве обеспечительной меры по иску «Роснано».

Это следует из судебных и других материалов, с которыми ознакомился 5-tv.ru. Из них почти 18 миллиардов рублей — взыскания имущественного характера. Остальное — исполнительный сбор.

Речь идет об убытках, которые, по версии истца, были причинены при реализации проекта Crocus. Он был одобрен в 2011 году и предполагал создание в России производства магниторезистивной оперативной памяти MRAM, которую рассматривали как перспективную замену традиционным типам памяти.

Проект продолжался до 2020 года, а объем его финансирования на протяжении этого времени увеличивался. Однако запустить заявленное производство не удалось.

В «Роснано» утверждают, что вложенные средства направлялись не на достижение целей проекта, а на финансирование сторонних юридических лиц, в том числе с иностранным участием.

«Решения о выделении средств на реализацию проекта и формах его финансирования принимались с нарушением нормативных актов и принципов разумного и добросовестного поведения», — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы истца.

Помимо Чубайса ответчиками по иску стали Юрий Удальцов, Владимир Аветисян, Дмитрий Пимкин, Андрей Кушнарев, Яков Уринсон, Андрей Трапезников, Олег Киселев, Андрей Малышев и Сергей Калюжный.

Ранее претензии к бывшему руководству «Роснано» возникали и в связи с другими проектами. В частности, в рамках дела о производстве гибкого планшета для школьников, на которое было направлено более 13 миллиардов рублей, осенью 2024 года ФСБ назвала подозреваемым гендиректора компании «Пластик лоджик» Бориса Галкина. Уголовное дело расследуется по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере.

Позднее были задержаны заместитель руководителя ООО «УК «Роснано» Борис Подольский, управляющий директор по финансам Артур Галстян и директор по методологии учета, налогообложению и отчетности Марина Касенкова.

В отношении них возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По данным МВД, общий ущерб по этому делу составил 43 миллиарда рублей.

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