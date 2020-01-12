США теряют позиции мирового лидерства, а потому Великобритании следует стать более независимой в подготовке к ведению войн. Такое мнение озвучил министр обороны страны Бен Уоллес.

«Я переживаю, что США могут отойти от лидирующей позиции в мире. Это было бы плохо как для мира, так и для нас. Мы готовимся к худшему исходу и надеемся на лучший», — заявил министр.

По его словам, Пентагон выводит войска из Сирии, а президент США Дональд Трамп, говоря об Ираке, призвал страны-члены НАТО прийти на смену американцам и взять на себя большую роль в ближневосточном регионе.

«Убежденность 2010 года, что мы всегда будем частью коалиции США, просто более не отражает то, какое положение мы будем занимать», — добавил он.

Министр подчеркнул, что британские вооруженные силы находятся в большой зависимости от поддержки американской авиации и данных электронной разведки.

«Нам необходимо диверсифицировать наши средства», — отметил он.

Уоллес высказал надежду, что Британия будет прикладывать значительно больше усилий для продвижения своих интересов в будущем как путем дипломатии, так и силами армии.

«Президент (РФ Владимир — прим. ред.) Путин с экономикой вполовину меньше нашей занимает проактивную позицию. Французы занимают активную позицию, к которой мы вновь стремимся», — заявил он.

Нынешний глава Минобороны известен своими русофобскими высказываниями. Как напоминает Утро.ру, Уоллес заявил, что Россия якобы тестирует готовность стран НАТО реагировать на угрозы сквозь призму конфликта на Украине.

Его предшественник Гэвин Уильямсон в мае 2019 года был уволен из-за утечки секретной информации с заседания Совета по нацбезопасности Великобритании.