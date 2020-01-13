Гороскоп на 13 января: Луна в Овне угрожает срывом важных дел

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 января, Луна находится знаке в Овен. Это время повышенной импульсивности, поспешности и опрометчивости. Звезды советуют отложить дела, которые требуют точности и продуманности — неучтенная мелочь может обернуться негативными последствиями. Велика вероятность ссор с печальным исходом. Также следует остерегаться огня и острых предметов.

♈ Овен

Овен, помните, что неудачи временны. Постоянными их делают переживания и ожидания. Не цепляйтесь за прошлое и не проигрывайте в голове старую ленту снова и снова. Ушедшее пора отпустить. Сделайте вывод из совершенных ошибок и двигайтесь дальше.

Космический совет: примите, что вы не можете изменить, и поучитесь на прошлых ошибках.

♉ Телец

Одежда — ваше представление себя миру. В стремительном XXI веке человеческие контакты мгновенны, а мода — язык мгновений. Так говорила итальянский дизайнер Миучча Прада. Задумайтесь, какое послание миру несете вы. Пришло время для обращения к моде. Выйдите из зоны комфорта и удивите себя.

Космический совет: обратитесь к моде.

♊ Близнецы

Если вы переживаете бурю в семье, задумайтесь: не вы ли причина происходящего. Время, проведенное с родными сегодня, не стоит посвящать выяснению отношений. Лучше начните внутреннюю работу с собой. Возможно, самые страшные бури назревают в вас.

Космический совет: проведите время с семьей без взаимного напряжения.

♋ Рак

Рак, обратите внимание на повторяющиеся мысли и идеи. Ваше Сверх-Я показывает вам путь. Сейчас не время колебаться. Сделайте следующий шаг, вооружившись мужеством и уверенностью. Изменения всегда даются нелегко, но застой — не лучший вариант.

Космический совет: вы созданы для большего.

♌ Лев

Не все, о чем мы просим, в конечном итоге идет нам во благо. Если что-то не работает в соответствии с вашим планом, не исключено, что вас защищают высшие силы. Оставьте обиду и сожаление. Тогда вы сможете обратить внимание на то, что предлагается вам сейчас.

Космический совет: отпустите сожаление.

♍ Дева

Дева, вас еще не отпускают принятые ранее решения и желание перемен. Резкие изменения требуют повышенной силы и стойкости. Если сейчас вы не чувствуете ни того, ни другого, упростите задачи. Установите реалистичные цели, и дело сдвинется.

Космический совет: маленькие шаги имеют большое значение.

♎ Весы

Помните, что степень счастья не зависит от степени потребления. Оглянитесь: наверняка в вашем распоряжении есть вещи, которые уже не приносят радости и вдохновения. Наведите порядок в том, что вас окружает. И освободите место для того, что имеет значение.

Космический совет: меньше значит больше.

♏ Скорпион

Скорпион, вы не можете торопить время. Все происходит в соответствии с божественным планом. Доверьтесь процессу. Продолжайте вкладывать в любимое дело и будьте уверены: оно принесет успех. Не забывайте, что качество важнее количества. Выбирайте проекты, которые соответствуют вашему Я, и не расстраивайтесь из-за отказа от всего остального.

Космический совет: запаситесь терпением и контролируйте качество.

♐ Стрелец

В мире мало людей, способных на все, о чем они думают. Вероятно, вы из их числа. В вас живет волшебник. Сегодня есть шанс показать, на что он способен. Дайте ему попробовать свои силы. Но убедитесь, что направляете энергию в нужное русло — на то, что действительно важно для вас.

Космический совет: зарядитесь волшебством и воплотите задуманное.

♑ Козерог

Изменения в вашем случае обещают радостные вести. Не гонитесь за возможностями. Примите то, что идет вам в руки, и будьте готовы пожинать плоды. Ваше слово на день: случайность. Следуйте за внутренним голосом, он укажет правильный путь.

Космический совет: мир полон приятных сюрпризов.

♒ Водолей

Водолей, остерегайтесь действовать, исходя из своего эго. Вы не лучше и не хуже остальных. Вы простой другой. Идя против команды, вы тормозите работу и мешаете собственному успеху. Единственный человек, с которым вам стоит себя сравнить — ваше прошлое Я.

Космический совет: сотрудничество, а не соревнование.

♊ Рыбы

В вас есть святилище, в котором вы можете скрыться и быть там собой. Это напутствие Германа Гессе подходит вам сегодня. Оставьте работу на мгновение и сосредоточьтесь на поиске внутреннего баланса. Длинный список дел может немного подождать.

Космический совет: найдите внутренний баланс.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 января.