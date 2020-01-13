Гвинет Пэлтроу призналась, что после расставания с Брэдом Питтом не могла есть

Депрессия Гвинет Пэлтроу после расставания с Брэдом Питтом повлияла на ее физическое состояние. Об этом актриса впервые рассказала на днях, став героиней нового ролика онлайн-версии журнала Harper's Bazaar, передает Woman.ru.

Звезда Голливуда вспомнила обложки глянца, на которых появлялась за прошедшие годы. Впервые она сотрудничала с журналом в 1997 году, вскоре после разрыва с Питтом. Рассматривая фото того периода, Пэлтроу сделала неожиданное признание.

«Какая же я была тощая! В тот момент мы только что расстались с Брэдом Питтом. Я была так огорчена, что не могла даже есть», — вспомнила Гвинет.

Тогда артистка скрывала, что страдает, и почти сразу завела роман с Беном Аффлеком. Отношения с Брэдом у нее продлились три года. В конце 1996-го пара объявила о помолвке, но спустя несколько месяцев звезды разошлись. По словам знаменитостей, это расставание прошло без скандалов по обоюдному согласию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дженнифер Энистон пригласила Питта на рождественскую вечеринку. Там же папарацци заметили и Пэлтроу.