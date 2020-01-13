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«Дух свободы, дух счастья»: Пегова с дочерью посмотрела красоты Израиля

, 7:45 | Валентин Черников Фото 1 687

Актриса прошлась по основным достопримечательностям Земли Обетованной.

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Фото, видео: Instagram @pegovairina

Серия постов Ирины Пеговой в Instagram из Израиля впечатлила ее подписчиков. Актриса вместе с 13-летней дочерью Татьяной отдыхает на святой земле четвертый день. За короткий срок они посетили Мертвое море, Тель-Авив и Иерусалим с основными достопримечательностями столицы.

Все путешествия по окрестностям Земли Обетованной актриса сопровождала фотографиями и короткими видео. Так, не бывавшие в этой стране поклонники Пеговой смогли с ее помощью посмотреть на такие значимые места для христиан, как Храм гроба Господня, Гефсиманский сад, где, по приданию, Христос провел бессонную ночь перед казнью и был взят стражей с помощью Иуды Искариота.

Посетила актриса и Львиные ворота, где начинался крестный путь Иисуса на Голгофу, и величайшие святыни иудаизма — Стену Плача и гору Сион, где находится гробница царя Давида.

Instagram @pegovairina

«Спасибо, что показываешь такую красоту»;

«Ирина, на этой фотосессии вы такая спокойная, умиротворенная! Счастья! Радуйте нас!»

«Ух ты! Красота! Спасибо за позитив! Хорошего отдыха!»

«На этих фото вы очень красивые, дух свободы, дух счастья! Люблю вас!» — откликнулись благодарные поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пегова встретила Рождество в нижегородском храме.

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