Звезда сериала «Во все тяжкие» совершил каминг-аут

Американский актер Ди Джей Куоллс совершил каминг-аут во время эфира шоу Джима Джефферса. Артист также написал об этом в Twitter.

«Да, я гей. И был геем все это время. Устал волноваться о том, что люди будут думать обо мне. Устал беспокоиться о том, как это повлияет на мою карьеру», — заявил 41-летний Куоллс в своем микроблоге.

It is 11:20pm. I just came out on stage at a @jimjefferies show in San Diego. Yep, I’m gay. Been gay this whole time. Tired of worrying about what people would think of me. Tired of worrying about what it would do to my career.