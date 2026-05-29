Водитель грузовика погиб в результате подрыва на мине на трассе «Новороссия»

Светлана Стофорандова Журналист

Сейчас участок этой дороги перекрыт.

ВСУ заминировали трассу Новороссия

Украинские боевики дистанционно заминировали участок трассы «Новороссия», в результате чего погиб водитель КАМАЗа. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Все произошло рано утром. Гексакоптер ВСУ «Баба-яга» сбросил взрывные устройства на проезжую часть в районе границы Херсонской и Запорожской областей.

«Мины были разбросаны на проезжей части и у обочин. Они срабатывают на движение, поэтому представляют смертельную опасность для гражданского транспорта», — пояснил глава региона.

В результате наезда на одну из мин погиб водитель КАМАЗа. Кроме того, механические повреждения получили еще несколько гражданских машин.

Сальдо назвал действия ВСУ циничным варварством, цель которых запугать мирных жителей и разрушить транспортного сообщения между регионами.

Сейчас участок трассы «Новороссия» перекрыт для движения. На месте проводятся работы по разминированию проезжей части и прилегающей территории.

Власти призывают водителей быть внимательными на дорогах, избегая съездов на обочины.

«При обнаружении опасных объектов сразу сообщайте в экстренные службы и держитесь на безопасном расстоянии», — сказал Владимир Сальдо.

Ранее 5-tv.ru писало о том, что ВСУ нанесли удар по школе и детскому саду в Запорожской области. В момент атаки детей в зданиях не было, пострадавших нет.

