Водитель грузовика погиб в результате подрыва на мине на трассе «Новороссия»

Украинские боевики дистанционно заминировали участок трассы «Новороссия», в результате чего погиб водитель КАМАЗа. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Все произошло рано утром. Гексакоптер ВСУ «Баба-яга» сбросил взрывные устройства на проезжую часть в районе границы Херсонской и Запорожской областей.

«Мины были разбросаны на проезжей части и у обочин. Они срабатывают на движение, поэтому представляют смертельную опасность для гражданского транспорта», — пояснил глава региона.

В результате наезда на одну из мин погиб водитель КАМАЗа. Кроме того, механические повреждения получили еще несколько гражданских машин.

Одна из мин, которую сбросили ВСУ на трассу «Новороссия». max.ru/ Владимир Сальдо/SALDO_VGA

Сальдо назвал действия ВСУ циничным варварством, цель которых запугать мирных жителей и разрушить транспортного сообщения между регионами.

Сейчас участок трассы «Новороссия» перекрыт для движения. На месте проводятся работы по разминированию проезжей части и прилегающей территории.

Власти призывают водителей быть внимательными на дорогах, избегая съездов на обочины.

«При обнаружении опасных объектов сразу сообщайте в экстренные службы и держитесь на безопасном расстоянии», — сказал Владимир Сальдо.

