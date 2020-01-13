«И думать не хочу о других плавках»: Костюшкин необычно признался жене в любви

Певец Стас Костюшкин в компании жены Юлии и детей отправился на новогодние каникулы к морю. Бывший участник группы «Чай вдвоем» решил необычно признаться жене в любви, а заодно продемонстрировать подписчикам в Instagram, какие у них с супругой атлетические фигуры.

В кадре исполнитель позирует на фоне моря в черных плавках и кепке, показывая пресс. Юлия Костюшкина в ярком бикини предпочла встать спиной к камере, продемонстрировав шикарную фигуру. К подписи совместного фото с возлюбленной артист, как всегда, подошел с юмором.

«Мы уже пятнадцать лет вместе, так притерлись друг к другу, настолько подходим, что я даже и думать не хочу о других плавках», — шутливо заявил знаменитость.

Instagram @stas_kostyushkin_official

Поклонники в очередной раз восхитились чувством юмора певца и иронично подметили, что все-таки Стас «думал» о других плавках, судя по загару на ногах. Также фанаты пожелали звездной паре семейного счастья и отметили, что они гармонично смотрятся вместе.

«Ребята — вы красавцы! Любви и море счастья!»;

«Вы очень красивая пара!!! Обожаю вас»;

«Судя по следам загара этим плавкам постоянно изменяли с шортами!»;

«Любви вам и гармонии с вашими плавками и никогда не расставайтесь!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Стас Костюшкин похвастался жарким танцем жены на тропическом курорте.