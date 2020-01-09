Стас Костюшкин похвастался жарким танцем жены на тропическом курорте

Бывший участник группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин похвастался в соцсетях идеальной женой. На видео, которое певец выложил на своей странице в Instagram, 39-летняя Юлия в бикини исполняет жаркий танец, потягивая коктейль, на тропическом курорте и демонстрируя прекрасную фигуру. Супруги проводят новогодние каникулы с детьми на острове Пхукет в Таиланде.

«Хорошая мамочка это та, что детей покормит, и для мужа станцует», — подписал ролик Костюшкин.

Instagram @stas_kostyushkin_official

Юлия меж тем разместила это же видео в своем аккаунте, интерпретировав происходящее несколько иначе.

«Доброе утро в Москве, это когда в Таиланде обед, старший сын в гостях у друзей, младший с удовольствием ест, а ты от счастья можешь и потанцевать», — пояснила спортсменка, танцовщица и телеведущая.

Подписчики Костюшкина оставили в комментариях только восхищенные отзывы, что, как отметил кто-то из пользователей, бывает крайне редко.

«Какая знойная!»

«Какая у вас супруга, прелесть, класс… Ну, и вы тоже ничего»

«Шикарная фигурка!»

«Юлька, красотка!»

«Такая милашная ситуация! Хорошего отдыха, ребята», — пишут комментаторы.

Юлия и Станислав Костюшкины вместе уже более 13 лет. Артист обратил внимание на девушку, когда она работала в его подтанцовке. У пары двое сыновей — 13-летний Богдан и четырехлетний Мирон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что перед самым отлетом на отдых Юлия Костюшкина попала в небольшое ДТП на парковке торгово-развлекательного центра в Москве и была оштрафована на 500 рублей.