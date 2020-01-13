Режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг умер в США

Советский кинорежиссер Константин Бромберг умер в американском Детройте. Постановщику популярных картин «Приключения Электроника» и «Чародеи» было 80 лет. О смерти заслуженного деятеля искусств РФ на своей странице в Facebook сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов.

«Два дня назад в Детройте скончался режиссер Константин Бромберг, постановщик советских мегахитов „Чародеи“ и „Приключения Электроника“», — говорится в сообщении.

Facebook @michaelidov

Михаил Идов отметил, что режиссер после переезда в Соединенные Штаты к работе в кинематографе не возвращался.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. В 1958–1959 годах работал корреспондентом АПН и режиссером на Воркутинской студии ТВ. В 1965 году Константин Бромберг окончил сценарный факультет ВГИКа, после чего работал режиссером телевидения.

Широкую известность Константин Бромберг получил после работы над художественными фильмами «Длинный день Кольки Павлюкова» (1968), «Был настоящим трубачом» (1973), «Приключения Электроника» (1979), «Чародеи» (1982).

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