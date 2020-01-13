В сети появилось фото актрисы Глафиры Тархановой с округлившимся животом

Российская актриса Глафира Тарханова приняла участие в антрепризе «Папа, мама, я и Офелия» на сцене Союза композиторов. Звезда сериалов и кино предстала в роли беременной девушки. Для поддержания образа ей пришлось прибегнуть к помощи накладного живота.

Появление на публике в таком амплуа спровоцировало слухи о реальной беременности артистки. Внимательные поклонники стали присматриваться к силуэту знаменитости и заподозрили Глафиру в том, что она на самом деле может ожидать пятого ребенка.

Instagram @glafiratarhanova

У Глафиры Тархановой и ее мужа Алексея Фаддеева четверо детей. Все они — мальчики: двухлетний Никифор, семилетний Гордей, девятилетний Ермолай и 11-летний Корней. Актриса старается отгородить свою семью от внимания прессы и крайне редко публикует семейные кадры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Глафиру Тарханову сравнили с «новогодней феей» в воздушном платье.