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  4. В сети появилось фото актрисы Глафиры Тархановой с округлившимся животом

В сети появилось фото актрисы Глафиры Тархановой с округлившимся животом

, 10:23 | Мия Субботина Фото 341

Поводом для слухов о беременности артистки стало ее появление на сцене с большим животом.

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Фото, видео: Instagram @glafiratarhanova

Российская актриса Глафира Тарханова приняла участие в антрепризе «Папа, мама, я и Офелия» на сцене Союза композиторов. Звезда сериалов и кино предстала в роли беременной девушки. Для поддержания образа ей пришлось прибегнуть к помощи накладного живота.

Появление на публике в таком амплуа спровоцировало слухи о реальной беременности артистки. Внимательные поклонники стали присматриваться к силуэту знаменитости и заподозрили Глафиру в том, что она на самом деле может ожидать пятого ребенка.

Instagram @glafiratarhanova

У Глафиры Тархановой и ее мужа Алексея Фаддеева четверо детей. Все они — мальчики: двухлетний Никифор, семилетний Гордей, девятилетний Ермолай и 11-летний Корней. Актриса старается отгородить свою семью от внимания прессы и крайне редко публикует семейные кадры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Глафиру Тарханову сравнили с «новогодней феей» в воздушном платье.

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