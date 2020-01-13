«Не даю себе поблажек»: Евгений Петросян рассказал, как поддерживает отличную форму

Декабрь 2019 года для Евгения Петросяна ознаменовался важным событием в жизни. По неподтвержденной информации, сатирик в пятый раз женился. Избранницей 74-летнего юмориста якобы стала его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова. Большая разница в возрасте обязывает знаменитость следить за собой и поддерживать форму, пишет KP.RU.

К примеру, артист старается не употреблять крепких спиртных напитков, предпочитая им легкое итальянское шампанское «Просекко». По словам юмориста, пьется оно легко и ненавязчиво, словно лимонад. Но в больших количествах напиток может воздействовать, как водка.

Также знаменитость старается не расстраиваться по пустякам и находить даже в стрессовых ситуациях положительные стороны.

«Иногда даже ищу логику, оправдывающую тот или иной поступок человека. А если совсем ничего не нахожу, пью валерьянку», — говорит народный артист.

Не чувствовать своего возраста Евгению Вагановичу помогают занятия спортом.

«Физически я себя чувствую моложе своего возраста. Хожу в тренажерный зал и там не даю себе поблажек», — признался знаменитость.

Петросян также рассказал, что не пропускать тренировки ему посоветовал хирург, сделавший ему операцию два года назад. Медик сказал, что это поможет продлить звезде годы жизни.

«Во всяком случае, мне жить и творить хочется больше, чем спать», — заявил Петросян.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Петросян прояснил сообщение о прекращении «Смехопанорамы».