Петросян прояснил сообщение о прекращении «Смехопанорамы»

Юморист Евгений Петросян не видит проблемы в приостановке своего детища — известной программы «Смехопанорама» на одном из федеральных телеканалов. По словам бывшего супруга Елены Степаненко, это лишь связано с перестановками в сетке вещания и экономией утреннего блока, а не закрытием передачи.

«Не вижу в этом особого события. Многие программы прерываются, потом открываются, и никто об этом не пишет. <…> Я позвонил на канал, и мне объяснили, что речь идет об обыкновенной экономии утреннего блока, где существует не только „Смехопанорама“, но и целый ряд других передач», — приводит ФАН его слова.

Артист добавил, что у него уже записаны программы на два месяца вперед.

Примечательно, что первый выпуск этой юмористической передачи вышел также в январе, только в 1994 году.

Ранее возлюбленная Петросяна Татьяна Брухунова пообещала родить ему пятерых детей.