Момент страшного ДТП у Троицкого собора в Петербурге попал на видео

Страшная авария произошла глубокой ночью у Троицкого собора в центре Санкт-Петербурга. Автомобиль вылетел на тротуар и врезался в столб. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с моментом ДТП.

На кадрах видно, как автомобиль черного цвета на высокой скорости выезжает на перекресток. Он входит в занос и врезается в столб. От сильного удара на землю падает дорожный знак.

На том же перекрестке находилась полицейская машина. Находившиеся внутри правоохранители сразу же после ДТП включили проблесковые маячки и направились к месту аварии. На кадрах также видно, что туда же побежали прохожие.

Как сообщал 5-tv.ru, авария произошла глубокой ночью 13 января на пересечении Троицкого и Измайловского проспектов. На кадрах с места ДТП у Троицкого собора можно увидеть, что автомобиль от сильного удара превратился в груду металла. По предварительной информации, водитель выжил.