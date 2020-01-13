Переговоры глав МИД и Минобороны России и Турции проходят в Москве

В Москве проходят переговоры глав МИД и Минобороны РФ и Турции. Сергей Лавров и Сергей Шойгу принимают коллег — министра иностранных дел Мевлюту Чавушоглу и министра обороны Хулуси Акара.

В повестке сразу несколько тем международной проблематики. Стороны обсуждают взаимодействие по Сирии, ситуацию на Ближнем Востоке на фоне обострения обстановки вокруг Ирана. И, конечно, урегулирование конфликта в Ливии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Тегеране продолжаются акции протеста из-за сбитого Boeing.