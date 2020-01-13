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В Тегеране продолжаются акции протеста из-за сбитого Boeing

, 11:26 Эфирная новость 45

Иранские военные открыли огонь по протестующим в столице страны. Видео разгона манифестантов опубликовали американские СМИ.

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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru

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Обстановка в Тегеране накаляется с каждым часом. В столице Ирана уже третьи сутки не стихают массовые беспорядки. Тысячи протестующих требуют от властей уйти в отставку. На улицах царит настоящий хаос. Толпа громит витрины магазинов, блокирует дороги. На усмирение манифестантов брошены военные. Они применяют слезоточивый газ и, по некоторым данным, даже огнестрельное оружие. Сообщается о семерых раненых. Впрочем, и среди погромщиков был замечен человек с автоматом. По словам очевидцев, он устроил беспорядочную стрельбу, а затем скрылся. Кто этот человек не известно.

Масштабные погромы начались после того, как власти Ирана официально признали, что украинский Boeing был сбит по ошибке силами ПВО. Недовольство тут же подхватили на Западе. Например, президент США Дональд Трамп в своем Twitter выразил поддержку «отважному и многострадальному народу Ирана». А американские СМИ вовсю пестрят заголовками о зверствах иранской полиции. Официальный Тегеран все обвинения опровергает и подчеркивает: протесты — финансируются из Вашингтона, который готовит очередную цветную революцию.

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