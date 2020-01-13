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Рукописный текст одной из песен The Beatles выставлен на торги

, 16:22 Эфирная новость 14

Джордж Харрисон и Ринго Старр набросали слова песни прямо во время работы над композицией в студии «Эбби Роуд» в 1968 году.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Chris Walter, 5-tv.ru

Рукописи участников легендарной группы The Beatles выставлены на торги. Текст одной из популярных песен ливерпульской четверки «While My Guitar Gently Weeps» — «Пока моя гитара тихо плачет» в аукционном доме оценили в 195 тысяч долларов — почти 12 миллионов рублей.

Автор слов и музыки Джордж Харрисон и барабанщик Ринго Старр набросали слова песни прямо во время работы над композицией в студии «Эбби Роуд». Это было в 1968 году. Подлинность автографов подтверждена специалистами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что музейщик признался, что подделал подпись вдовы актера Пуговкина при приеме вещей.

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