Рукописный текст одной из песен The Beatles выставлен на торги

Рукописи участников легендарной группы The Beatles выставлены на торги. Текст одной из популярных песен ливерпульской четверки «While My Guitar Gently Weeps» — «Пока моя гитара тихо плачет» в аукционном доме оценили в 195 тысяч долларов — почти 12 миллионов рублей.

Автор слов и музыки Джордж Харрисон и барабанщик Ринго Старр набросали слова песни прямо во время работы над композицией в студии «Эбби Роуд». Это было в 1968 году. Подлинность автографов подтверждена специалистами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что музейщик признался, что подделал подпись вдовы актера Пуговкина при приеме вещей.