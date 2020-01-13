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В Японии празднуют Сэйдзин-но-хи — День совершеннолетия

, 16:18 | Светлана Александрова Фото 21

Традиционный государственный праздник «новых взрослых» — тех, кому исполнилось 20 лет — отмечается ежегодно во второй понедельник января.

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Фото, видео: Instagram @tesshi.keito

В Японии празднуют Сэйдзин-но-хи — День совершеннолетия. В этом году он пришелся на 13 января — традиционный государственный праздник «новых взрослых» отмечается ежегодно во второй понедельник первого месяца года.

Совершеннолетними молодые люди становятся в Японии в 20 лет. С этого возраста они получают право участвовать в выборах, на них распространяется трудовое право и уголовная ответственность. А еще им официально разрешается курить и употреблять спиртные напитки.

Ну а в праздник Сэйдзин-но-хи новые взрослые принимают поздравления, напутствия и памятные подарки. По всей стране организуются официальные церемонии и вечеринки, на которые девушки одеваются в яркие традиционные японские кимоно — фурисоде (что переводится как «развивающиеся рукава»). Юноши облачаются в строгие черные костюмы, но в последние годы многие стали предпочитать мужские кимоно. Шумные гуляния продолжаются до глубокой ночи, а иногда затягиваются и до утра.

Кроме того, в день вступления во взрослую жизнь молодые люди идут в храмы, где прикрепляют записки с написанными на них желаниями — считается, что загаданные на Сэйдзин-но-хи, они обязательно сбудутся.

Традиция праздновать совершеннолетие публично появилась в Японии в 1948 году — тогда Сэйдзин-но-хи стал государственным праздником. До этого вступления подростка во взрослую жизнь отмечалось тихо, в кругу семьи.

К слову, через пару лет праздник может помолодеть — в апреле 2022 года должны вступить в силу изменения в законодательстве страны, по которым совершеннолетними в Японии будут считаться молодые люди с 18 лет. Однако вокруг нововведения все еще ведутся дискуссии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему японки отказываются покупать подарки на День святого Валентина.

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