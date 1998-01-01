Скажем «нет» шоколаду: Японки отказываются покупать подарки на 14 февраля

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Девушки признаются, что символические сувениры в глазах японских мужчин стали обязательным ритуалом, требующим размаха и дороговизны.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Прекрасная половина населения Японии высказала свое недовольство по поводу необходимости дарить шоколад мужчинам на 14 февраля. Для многих девушек Страны восходящего солнца эти траты стали попросту неподъемными.

Традиционно в Японии на День всех влюбленных подарки преподносят только мужчинам. Также принято не дарить ничего, кроме шоколада. Простой сладкий подарок дает девушкам возможность выразить симпатию приглянувшемуся юноше, проявить признательность коллегам и родственникам. Мужчины ответный подарок делают в Белый день — аналог 8 марта.

Однако в последнее время японцы становятся все более требовательны к символическим шоколадным презентам. Девушки вынуждены тратить баснословные суммы, чтобы оправдать ожидания и не разочаровать получателей подарка. В Японии даже появился термин «giri choco» — обязательный шоколад. Масла в огонь подливают производители шоколада, которым выгодны крупные траты в оба гендерных праздника — за несколько дней компании получают едва ли не половину годовой выручки.

В некоторых компаниях страны уже начали борьбу с этим явлением. Некоторые фирмы запрещают своим сотрудникам обмен подарками на 14 февраля и Белый день. Сотрудницы корпораций, установивших такое правило, отмечают, что это существенно облегчило им жизнь и значительно упростило общение с коллегами.

— До запрета нам приходилось беспокоиться о том, как и сколько уместно потратить на шоколад, кому его дарить, а кому нет, поэтому хорошо, что у нас больше нет этой принудительной культуры, — признаются японки.

В России практика запретов на праздничные сувениры не прижилась. В День святого Валентина россияне спешат поздравить дорогих и близких им людей, в первую очередь — своих возлюбленных. Чтобы вы не прогадали с подарком, Пятый канал публиковал ранее советы психолога по выбору презента для второй половины.

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