Скажем «нет» шоколаду: Японки отказываются покупать подарки на 14 февраля

Прекрасная половина населения Японии высказала свое недовольство по поводу необходимости дарить шоколад мужчинам на 14 февраля. Для многих девушек Страны восходящего солнца эти траты стали попросту неподъемными.

Традиционно в Японии на День всех влюбленных подарки преподносят только мужчинам. Также принято не дарить ничего, кроме шоколада. Простой сладкий подарок дает девушкам возможность выразить симпатию приглянувшемуся юноше, проявить признательность коллегам и родственникам. Мужчины ответный подарок делают в Белый день — аналог 8 марта.

Однако в последнее время японцы становятся все более требовательны к символическим шоколадным презентам. Девушки вынуждены тратить баснословные суммы, чтобы оправдать ожидания и не разочаровать получателей подарка. В Японии даже появился термин «giri choco» — обязательный шоколад. Масла в огонь подливают производители шоколада, которым выгодны крупные траты в оба гендерных праздника — за несколько дней компании получают едва ли не половину годовой выручки.

В некоторых компаниях страны уже начали борьбу с этим явлением. Некоторые фирмы запрещают своим сотрудникам обмен подарками на 14 февраля и Белый день. Сотрудницы корпораций, установивших такое правило, отмечают, что это существенно облегчило им жизнь и значительно упростило общение с коллегами.

— До запрета нам приходилось беспокоиться о том, как и сколько уместно потратить на шоколад, кому его дарить, а кому нет, поэтому хорошо, что у нас больше нет этой принудительной культуры, — признаются японки.

В России практика запретов на праздничные сувениры не прижилась. В День святого Валентина россияне спешат поздравить дорогих и близких им людей, в первую очередь — своих возлюбленных. Чтобы вы не прогадали с подарком, Пятый канал публиковал ранее советы психолога по выбору презента для второй половины.