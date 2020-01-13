ТОП-5 нарядов звезд с церемонии вручения премии Critics' Choice Awards

Сезон вручения кинонаград сейчас в самом разгаре и накануне лучших из лучших выбирала Ассоциация кинокритиков вещательных компаний. 25-я церемония вручения Critics' Choice Awards 2020 прошла в Лос-Анджелесе и собрала звезд мировой величины, чьи образы на ковровой дорожке привлекли не меньше внимания, чем оглашение лауреатов премии.

Дженнифер Лопес

Американская певица появилась на синей дорожке премии и тут же приковала к себе всеобщее внимание. После неудачного наряда, увенчанного подарочным бантом, на церемонии «Золотой глобус», поп-дива порадовала публику элегантным облегающим платьем от Georges Hobeika с открытой спиной и изящной отделкой из кристаллов, которое выгодно подчеркивало феноменальные изгибы тела звезды.

Шарлиз Терон

www.globallookpress.com © Hubert Boesl

В блистательном образе перед фотографами появилась киноактриса и модель Шарлиз Терон. Для церемонии она выбрала провокационный вечерний образ: серебристое платье в пол от Celine с экстремальным декольте и разрезом до бедра, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Поклонники актрисы пришли в восторг от наряда и отметили, что Шарлиз выглядела очень женственной, несмотря на то, что у нее теперь не длинные локоны, а короткая стрижка.

Николь Кидман

Zuma\TASS

52-летняя актриса умеет выглядеть изысканно в нарядах с лаконичным классическим силуэтом. Актриса для вечера выбрала необычный образ: она появилась в черном платье от Armani с объемной юбкой и бархатным корсетом. Звезда решила придерживаться сдержанности во всем образе, поэтому его дополнили лишь небольшие серьги. Наряд подчеркнул хрупкую фигуру звезды и ее белоснежную кожу.

Рене Зеллвегер

www.globallookpress.com © Hubert Boesl

«Лучшую женскую роль», по мнению критиков, исполнила 50-летняя актриса Рене Зеллвегер. Победа ей досталась за фильм «Джуди». А на синей дорожке она сияла в черном классическом платье-бюстье от Dior, идеально подчеркивающем ее осиную талию.

Билли Портер

www.globallookpress.com © Birdie Thompson

Скандально-известный актер Билли Портер в свойственной ему манере эпатировал публику на церемонии вручения премии Critics' Choice Awards-2020. Он появился в бирюзовом комбинезоне, который выглядел, как платье. Как пояснил актер в посте в Instagram, образ вдохновлен «свободным настроением» британского рок-певца Дэвида Боуи и диско-эры 1970-х.

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