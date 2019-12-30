ТОП-5 роскошных платьев звездных невест 2019 года

Знаменитости тщательно относятся к вопросу выбора свадебного платья, поскольку знают, на что публика обратит большее внимание. Уходящий год оказался, как никогда богат на яркие церемонии, на которых невесты смогли похвастаться роскошными нарядами, пишет «СтарХит».

Ксения Собчак

Скандальная свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, пожалуй, останется главным светским событием осени 2019 год. Несмотря на все эпатажные и шокирующие публику детали, молодоженам удалось соблюсти все свадебные традиции: бракосочетание пара назначила на пятницу 13, а наряд невесты все увидели до самого похода к алтарю. В загсе она появилась в одеянии, украшенном кружевом и расшитом вручную цветами.

«Я как будто обнажена, такое нежное платье и все так женственно», — делилась эмоциями знаменитость.

Дарья Клюкина

Кружевное свадебное платье выбрала и бывшая участница шоу «Холостяк» Дарья Клюкина. 25-летняя девушка предстала перед женихом Владимиром Чоповым в роскошном наряде с открытыми плечами. Невеста признавалась, что он стал настоящим воплощением ее мечты.

«На первой примерке в салоне Elie Saab в Париже я почти согласилась на пышную юбку и корсет, как у настоящей принцессы. Но когда мне предложили вариант из кружева, я поняла, что передо мной именно то, что я на самом деле искала», — рассказывала модель.

А после церемонии звезда появилась в белом комбинезоне, при этом верхняя часть наряда была декорирована кружевом, который отсылал к торжественности платья.

«Второй свадебный образ должен быть комфортным и вместе с тем не менее нарядным, чем первый (вы же главная принцесса на этом вечере)», — делилась она.

Паулина Андреева

Место проведения церемонии свадьбы 31-летней актрисы и 52-летнего режиссера Федора Бондарчука до последнего момента держалось в секрете, чтобы уберечь таинство брака от посторонних глаз. Из подробностей торжества — редкие кадры блюд, интерьера Дома Беггровых, где проходило событие, а также селфи гостей. Снимки церемонии, по просьбе молодожен, в сети так и не появились.

Однако позже Паулина сама показала платье, в котором появилась на регистрации. В кадре она позирует спиной, поэтому поклонники увидели только огромный шлейф праздничного наряда. Известно, что свадебное облачение дизайнеры сшили по индивидуальному заказу, вручную украсив его камнями. Ходят слухи, что такое роскошное одеяние могло обойтись невесте в 300 тысяч рублей.

Регина Тодоренко

Ведущая шоу «Орел и решка» вышла замуж за музыканта Влада Топалова еще в прошлом году, но тогда влюбленные только зарегистрировали отношения, а торжественную часть пришлось перенести — они готовились стать родителями. Долгожданная свадьба состоялась летом в Италии, где невеста также, как и Клюкина, выбрала два наряда. Супружескую клятву Тодоренко повторила в роскошном платье с отделкой из стекляруса, бисера и пайеток.

«Мое платье разрабатывали нереальные мастера со скоростью света, так как времени было всего три недели, что нетипично для невест, ведь обычно мы все планируем за полгода-год!» — делилась артистка.

Второй образ был вдохновлен эскизами нарядов средних веков. Корсет, расклешенные рукава и пышная юбка — все напоминало облик шекспировских героинь.

«По-моему, получилось сказочно красиво! Я чувствовала себя Джульеттой в своем свадебном платье. Мне кажется, оно подчеркивает всю легкость и воздушность моего характера. Простите за излишнее хвастовство, но я знаю точно, что это платье буду хранить вечность, а потом еще и свою дочку, и внучку заставлю надеть», — говорила телеведущая.

Настя Каменских

Еще одна пара, которая отложила свадьбу на следующий год после регистрации. Поклонники творческого дуэта «Потап и Настя» увидели их церемонию только в конце мая 2019 года. Артисты пригласили гостей в заведение с видом на сосновый лес. Тематике праздника отвечал и выбор праздничного наряда. 32-летняя Настя Каменских пошла под венец в платье с цветочной вышивкой и пышной юбкой. Изысканности и чувственности образу придало глубокое декольте, выгодно подчеркнувшее пышные формы исполнительницы.

«Идеальное платье невероятной красоты. Именно о таком я всегда мечтала», — признавалась артистка.

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