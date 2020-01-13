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Стали известны номинанты на «Оскар-2020»

, 17:40 | Игорь Рязов Видео 870

Американская академия кинематографических искусств и наук выдвинула на престижную награду девять фильмов.

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Фото, видео: PA Images\TASS

Девять фильмов стали номинантами 92-й премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в категории «Лучший фильм».

За звание «Лучшего фильма» поборются «Джокер» Тодда Филлипса, «Ирландец» Мартина Скорсезе и «Форд против Феррари» режиссера Джеймса Мэнголда.

Также на престижную награду претендуют «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити, «Маленькие женщины» Греты Гервиг и «1917» Сэма Мендеса.

Последняя тройка претендентов — «Брачная история» Ноа Баумбака, «Однажды в Голливуде» Квентина Тарантино и «Паразиты» Пон Чжун Хо.

Звание «Лучшего режиссера» могут получить упомянутые Пон Чжун Хо, Квентин Тарантино, Мартин Скорсезе, Тодд Филлипс и Сэм Мендес.

В номинации «Лучший актер» представлены Хоакин Феникс, Леонардо ДиКаприо, Антонио Бандерас, Адам Драйвер и Джонатан Прайс.

Награду в аналогичной женской номинации могут получить Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер, Синтия Эриво и Сирша Ронан.

Церемония вручения премии «Оскар» состоится 9 февраля в Лос-Анджелесе, в театре Dolby.

Ранее 5-tv.ru сообщал о прогнозах букмекеров на «Оскар-2020».

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