Старый Новый год: дата, история и традиции странного праздника

Старый Новый год — странный праздник. Кто-то видит в нем продолжение новогодних пиршеств. Иной вовсе его не празднует, считая, что существует праздник исключительно для лентяев и выпивох. 5-tv.ru разобрался в истории Старого Нового года и выяснил, как его отмечать правильно.

История Старого Нового года

Старый Новый год появился в эпоху становления СССР. Российская Империя жила по юлианскому календарю, когда европейские страны придерживались григорианского. Разница между ними составляла 13 дней. Из-за этого отличия часто происходила путаница в корреспонденции. Доходило до того, что отправленное из царской России письмо в Европу, там получали раньше, чем его якобы послали. Большевистское правительство исправило ситуацию.

В начале 1918 года в России вышел Декрет о введении в Российской республике западноевропейского календаря. С тех пор юлианский календарь используется разве что Русской православной церковью. Последнюю власти отделили от школы и государства в период становления СССР.

Так появился на свет самый странный праздник — Старый Новый год. Его не отмечают так же пышно, как ночь с 31 декабря на 1 января, но и он имеет ряд традиций.

Старый Новый год обязан своему появлению приходу к власти большевиков. Фото: ТАСС

Дата празднования в 2020-м

Пусть Старый Новый год произошел из-за несостыковки календарей Российской Империи и Европы, однако сам праздник не имеет плавающих дат. Из года в год странное торжество отмечает половина россиян. Происходит это в ночь с 13 на 14 января.

Кстати, Старый Новый год отмечают не только в России. Праздник присутствует в календаре тех стран, которые, как и Россия, в прошлом переходили с одной системы исчисления на другую. В список таких государств входят не только европейские, но и азиатские державы.

Где отмечают Старый Новый год

Швейцария,

Япония,

Греция,

Сербия,

Черногория,

Алжир,

Тунис,

Финляндия.

Празднование Старого Нового года разнится в зависимости от культуры той или иной страны. Однако в любом случае оно имеет пласт традиций. В Швейцарии, к примеру, 13 января устраивают торжественный маскарад. Русский Старый Новый год также полнится приятными обычаями, соблюдение которых, считается, обеспечит успех и достаток в будущем.

В некоторых странах Европы на Старый Новый год устраивают торжественные карнавалы. Фото: ТАСС

Традиции Старого Нового года

Старый Новый год во многом абсурдный праздник. Одно его название — это оксюморон. Однако празднование этого торжества имеет вес в современной культуре россиян. Историки в свою очередь считают Старый Новый год чем-то вроде связующего звена между царской эпохой и Россией наших дней. Многие русские семьи в ночь с 13 на 14 января готовят блюда, которые имели место на столах наших не столь далеких предков.

Старый Новый год не является сакральным праздником, однако с его помощью можно окунуться в атмосферу празднования Нового года во времена Российской Империи. Для этого нужно приготовить блюда, которые появлялись на столе крестьян лишь на Новый год. О доставке еды и магазинных пельменях забудьте!

Что приготовить к застолью

Вареники с сюрпризом,

Печеный поросенок,

Пироги.

По традиции лепка вареников собирала за столом всю семью. Юные красавицы, их младшие братья и прабабки усаживались вместе и готовили сытное блюдо. Сегодня совместная готовка торжественного кушанья отвлекает от бешеных ритмов жизни, а еще позволяет провести время с семьей.

Совместное приготовление торжественного ужина сплачивает и укрепляет семью. Фото: www.globallookpress.com © Nick White

Празднование Старого Нового года сегодня — это своего рода путешествие во времени. Учитывая, что торжество уходит корнями в царскую эпоху, провести его следует согласно реалиям той эпохи. Одежда должна быть если не новая, то обязательно чистая. Девушки и юноши надевали лучшие наряды. На кухне в этот день возились старшие женщины, а их мужья готовили дрова и топили баню. Молодое поколение было на подхвате у тех и у других.

Члены семьи — от мала до велика — собирались за новогодним столом. Еда в ту пору была простая, но готовилась из того, что дает земля и природа, а потому отличалась особенной пользой. Есть в Старый Новый год нужно простую пищу. Блюда, которые появятся на вашем староновогоднем столе, должно приготовить самостоятельно.