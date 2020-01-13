  1. Пятый канал
  4. «Здоровья!»: Екатерина Стриженова показала видео со дня рождения Николая Носкова

«Здоровья!»: Екатерина Стриженова показала видео со дня рождения Николая Носкова

, 20:10 | Игорь Рязов Видео 57

Подписчики телеведущей в Instagram массово желают пережившему инсульт певцу благополучия.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: РИА Новости / Евгений Биятов, Instagram @strizhenovae

Телеведущая Екатерина Стриженова выложила на своей странице в Instagram видео со дня рождения певца Николая Носкова — 12 января ему исполнилось 64 года. Артист пережил инсульт и давно не появлялся на публике.

«В день рождения поднимаем бокалы за здоровье Николая! За коллег, которые поддержали! За команду, которая воплотила! И за зрителей, которые помнят и любят!!! Это самый лучший подарок!!!» — подписала Стриженова видео.

В ролике можно увидеть, что к празднованию в ресторане присоединился продюсер Виктор Дробыш. Он даже подпевал, пока гости смотрели запись концерта с именинником. Стриженова, в свою очередь, поблагодарила команду, благодаря которой состоялся концерт Носкова.

В комментариях певцу желают здоровья, а также поздравляют с днем рождения.

«Передайте ему наши поздравления! Здоровья, здоровья и еще раз здоровья!»

«Екатерина, передайте Николаю поздравления и долгих счастливых и творческих лет!»

«Огромное спасибо Николаю за творчество! Здоровья сибирского, благополучия!» — написали подписчики Стриженовой.

Как сообщал 5-tv.ru, Носков перенес инсульт два года назад. Тогда у него возникли проблемы с речью. В июне прошлого года Виктор Дробыш выложил видео с репетиции певца на студии звукозаписи. В декабре Николай Носков дал первый концерт после инсульта.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
60.95
-0.31 67.82
-0.23
Астрологи рассказали, какие знаки зодиака остаются юными до старости

Последние новости

20:35
Елизавета II не против отказа принца Гарри и Меган Маркл от королевских привилегий
20:28
Иран признал Пентагон террористической организацией
20:20
Путин поручил сделать перелеты из Калининградской области доступными
20:10
«Здоровья!»: Екатерина Стриженова показала видео со дня рождения Николая Носкова
19:59
Власти Канады готовы раскошелиться на охрану для Меган Маркл и принца Гарри
19:53
Экс-судья Конституционного суда был избит своей бывшей женой в Москве

Сейчас читают

«Попали в кювет»: Степан Меньщиков получил травмы и едва не сгорел в ДТП
Стали известны номинанты на «Оскар-2020»
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал непричастность к отцовству ее сына

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]