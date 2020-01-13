«Здоровья!»: Екатерина Стриженова показала видео со дня рождения Николая Носкова

Телеведущая Екатерина Стриженова выложила на своей странице в Instagram видео со дня рождения певца Николая Носкова — 12 января ему исполнилось 64 года. Артист пережил инсульт и давно не появлялся на публике.

«В день рождения поднимаем бокалы за здоровье Николая! За коллег, которые поддержали! За команду, которая воплотила! И за зрителей, которые помнят и любят!!! Это самый лучший подарок!!!» — подписала Стриженова видео.

В ролике можно увидеть, что к празднованию в ресторане присоединился продюсер Виктор Дробыш. Он даже подпевал, пока гости смотрели запись концерта с именинником. Стриженова, в свою очередь, поблагодарила команду, благодаря которой состоялся концерт Носкова.

В комментариях певцу желают здоровья, а также поздравляют с днем рождения.

«Передайте ему наши поздравления! Здоровья, здоровья и еще раз здоровья!»

«Екатерина, передайте Николаю поздравления и долгих счастливых и творческих лет!»

«Огромное спасибо Николаю за творчество! Здоровья сибирского, благополучия!» — написали подписчики Стриженовой.

Как сообщал 5-tv.ru, Носков перенес инсульт два года назад. Тогда у него возникли проблемы с речью. В июне прошлого года Виктор Дробыш выложил видео с репетиции певца на студии звукозаписи. В декабре Николай Носков дал первый концерт после инсульта.