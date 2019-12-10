«Слезы душили!» Катя Лель побывала на первом концерте Носкова после инсульта

Катя Лель побывала на сольном концерте Николая Носкова в Crocus City Hall. Название программы певца «Живой» — символично, ведь три года назад музыкант перенес инсульт. Выступление в столице стало первым за долгие годы — заболевание серьезно повлияло на состояние здоровья исполнителя. В масштабном шоу приняли участие многие отечественные знаменитости: Александр Розенбаум, Наргиз, Валерия, Стас Пьеха и другие.

Певица Катя Лель поделилась с подписчиками в Instagram душевным видео с концерта своего друга Николая Носкова. Поп-дива отметила — талант музыканта поистине безграничен.

«Великий певец! Слезы душили меня почти весь концерт, эмоции на пределе. Если Господь тебя вернул к жизни вопреки всему, значит ты и твой голос очень нужны человечеству!» — подписала пост знаменитость.

Во время исполнения популярными певцами трека Николая Носкова, певец решил подняться из кресла, в котором вынужден был сидеть из-за состояния здоровья. С помощью приятеля исполнитель встал в полный рост и, пошатнувшись, чуть было не упал. Зрители замерли, однако Носков выпрямился и приветливо помахал аудитории рукой. Поклонники звезды пришли в полный восторг и бурно зааплодировали кумиру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как врачи выхаживают Николая Носкова после инсульта.