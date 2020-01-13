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Эксперт: Популярность ММА в России — во многом заслуга Конора Макгрегора

, 22:40 | Светлана Александрова Эксклюзивное интервью 23

Безумная энергетика и харизма ирландского бойца привлекает к смешанным единоборствам внимание все больше людей и, в том числе, женщин.

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Фото, видео: Instagram @thenotoriousmma, 5-tv.ru

Популярность смешанных единоборств в России — во многом заслуга ирландского бойца Конора Макгрегора. Своей энергетикой и харизмой этот человек привлекает к ММА внимание все большего числа людей, среди которых немало женщин. Об этом рассказал руководитель направления коммуникаций компании «Париматч Россия» Алексей Бабичев.

«Этот человек своей безумной энергетикой делает очень много хороших и плохих вещей одновременно и это сложно игнорировать. Он абсолютно харизматичный лидер, который, понятно, обращает на себя внимание. То есть если мы говорим про популярность смешанных единоборств как таковых и промоушена UFC в России, то это в первую очередь заслуга Конора Макгрегора, наверное, который сделал этот вид спорта популярным, в том числе и у женской половины населения», — сказал он.

По словам специалиста, традиционно 95% ставок на исход поединков в нашей стране делают мужчины, однако с увеличением благодаря Макгрегору общей численности аудитории, количество ставок от женщин в последнее время тоже растет.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в предстоящем 19 января поединке между Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне букмекеры называют фаворитом ирландца. Бой состоится в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 246. Его можно будет увидеть в прямом эфире на РЕН ТВ. Эксперты считают встречу судьбоносной для карьеры Макгрегора и говорят, что если это его возвращение в октагон закончится победой, у фанатов есть шанс увидеть еще один поединок Конора с Хабибом Нурмагомедовым.

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