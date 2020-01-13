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Экс-судья Конституционного суда рассказал, почему оказался избит бывшей женой

, 23:42 | Сергей Зеленский Эксклюзивное видео 58

Женщина систематически наносила побои известному российскому юристу, который находится на инвалидности.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Horst Galuschka, 5-tv.ru

Экс-судья Конституционного суда Виктор Лучин, пострадавший от своей бывшей супруги Татьяны Трясиной, рассказал, что женщина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

80-летний заслуженный деятель науки РФ, находящийся на инвалидности сообщил, что побои происходят систематически.

«Да что вы, не один раз. Вы бы видели, как я тут полгода назад по полу ползал», — поделился он.

Лучин отметил, что Трясина — «прекрасный педагог, хороший преподаватель, но человек не выдержанный», который потерял свое достоинство.

Сиделка, которая встала на защиту пенсионера и получила от Трясиной ранение лица, рассказала, что уже четвертый день они не могут спать из-за ее агрессии. В частности, этим утром она обнаружила, что входная дверь открыта настежь, а документы валяются в коридоре.

«Виктор Осипович говорит, что она в психиатрической больнице на учете стоит», — отметила она.

В свою очередь сама Трясина отказалась комментировать случившееся и лишь заявила, что собирает вещи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктор Лучин — известный российский юрист, судья Конституционного суда России в отставке, заслуженный деятель науки РФ.

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