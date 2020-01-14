Гороскоп на 14 января: Солнце в знаке Козерога побуждает на риск

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 января, представителям большинства знаков зодиака необходимо прислушаться к своему сердцу и действовать согласно его воле. Не стоит бояться опрометчивых решений и необдуманных поступков. Солнце в знаке Козерога побуждает на риск.

♈ Овен

Овен, у вас есть человек, к которому вы всегда обращаетесь при столкновении с финансовыми трудностями? Прислушайтесь к его советам. В 2020 году ваше положение в денежной сфере улучшится.

Что касается душевных разногласий, то настало время расставить приоритеты. Звезды советуют вам посвятить время уходу за собой. Речь не идет о причудливых дорогих процедурах, которые оставят вас без гроша в кармане, а о простых приятных вещах: например маске для волос, СПА или медитации.

Космический совет: найдите время на процедуры по уходу за собой.

♉ Телец

Когда вы будете спорить с кем-либо задайте себе вопрос: готовы ли вы перестать общаться с этим человеком, отстаивая свою правоту? Может быть, иногда лучше пойти на уступки? Запомните: каждый из нас хоть раз ошибался. Научитесь признавать свои неудачи и прощать других за их промахи. Поверьте, другой человек будет уважать вас намного больше, если вы начнете раскаиваться в содеянном и меньше обижаться.

Космический совет: научитесь извиняться и прощать.

♊ Близнецы

Сегодня хороший день, чтобы признаться в своих чувствах к себе и другим. Близнецы, отправьте дорогому человеку записку с извинениями или букет самых красивых цветов. А если вы чувствуете, что ваши отношения со второй половинкой дали трещину, пришло время ей прямо сказать об этом. Освободите себя. Роман должен доставлять вам положительные эмоции, а не наоборот.

Космический совет: расставьте все точки над «i» в отношениях со второй половинкой.

♋ Рак

Раки, начинайте каждый новый день, благодаря судьбу за то, что уже имеете. Согласно психологической теории, этот простой ритуал повышает количество положительных эмоций, улучшает здоровье, дает возможность справляться с трудностями и помогает строить более крепкие отношения.

Возьмите ручку и лист бумаги и посмотрите, как жизнь преображается на ваших глазах.

Космический совет: вместо того, чтобы жаловаться, благодарите.

♌ Лев

Львы, вы привыкли держать все под контролем. Вы любите, когда все идет по плану, и сопротивляетесь, если кто-то заставляет вас плыть по течению. Однако пришло время расслабиться и довериться воле судьбы. Вселенная очистит вашу жизнь от ненужных людей и занятий. Не держитесь за тонущий корабль. Смело пускайтесь в открытое плавание.

Космический совет: перестаньте контролировать все происходящее.

♍ Дева

Когда вы в последний раз смотрели на закат или проводили время со второй половинкой в любимом кафе, чтобы оживить воспоминания о вашем первом свидании? Звезды советуют вам спланировать совместное путешествие с партнером и отправиться за границу. Ели вы не любите четких маршрутов, организуйте спонтанную поездку и откройтесь приключениям.

Космический совет: спланируйте романтическое путешествие.

♎ Весы

Суть гнева и обиды в том, что они блокируют поток любви. Весы, отпустите негативные эмоции. Хватит жить прошлым и корить себя за ошибки, которые уже нельзя изменить. То, что у вас есть, — это настоящее. Поэтому приложите сознательное усилие, чтобы сделать жизнь лучше здесь и сейчас.

Космический совет: научитесь жить сегодняшним днем.

♏ Скорпион

Скорпион, ваша проблема в том, что вы полагаете, что можете радикально изменить жизнь в одночасье. Однако, вместо того, чтобы строить грандиозные планы, попробуйте ставить перед собой небольшие реалистичные цели. Например, если вы хотите стать вегетарианцем, начните постепенно отказываться от мяса. А если хотите заняться спортом, приобретите еженедельный абонемент в спортзал и отправляйтесь на пробежку каждый день.

Космический совет: следуйте к мечте шаг за шагом.

♐ Стрелец

Стрельцы, мы всегда спешим перемотать фильм вперед. Мы хотим сделать это, чтобы добраться до определенного пункта, который, как мы верим, сделает нас счастливыми. Но поверьте: истинное счастье можно испытать только в настоящем времени. Скорпионы, позвольте событиям развиваться в своем темпе. Перестаньте переживать по пустякам и ждать, что в один момент все резко изменится.

Космический совет: не торопите события.

♑ Козерог

Люди не обязаны постоянно радовать вас и жить по вашим правилам, Козероги. Каждый сам волен решать, чего он хочет и как ему поступить. Перестаньте ждать от других невероятных подвигов. Начните принимать окружающих такими, какие они есть.

В то же время позвольте себе отдохнуть. Останьтесь на один день дома: читайте книги, смотрите фильмы, принимайте ванну и пейте любимый кофе.

Космический совет: позвольте себе отдохнуть.

♒ Водолей

Любовь не равна взаимозависимости, Водолеи. Зачем вы несете на плечах такой груз ответственности, в то время как ваша вторая половинка предпочитает отлынивать от обязанностей. Вы не обязаны решать все проблемы за своего партнера. Дайте ему понять, что вам нельзя садиться на шею.

Космический совет: перестаньте идти на уступки в романтических отношениях.

♊ Рыбы

Ваша история любви совсем необычная, Рыбы. Кажется, вы нашли человека, который вам идеально подходит: он готов ради вас свернуть горы, помочь с советом, решить проблемы. Однако беспокойство не покидает вас. Вы боитесь, что избранник окажется лжецом и бросит, получив выгоду. Освободитесь от этих мыслей. Они разрушают вас. Перестаньте анализировать свой роман и наслаждайтесь моментом.

Космический совет: перестаньте везде искать подвох.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 января.