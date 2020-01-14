Идея обложить налогом домохозяек не нашла поддержки в «Единой России»

Идея депутата из «Единой России» Сергея Вострецова обложить налогом домохозяек не нашла поддержки в партии. Об этом заявил первый зампредред фракции ЕР Андрей Исаев.

«Данное предложение является личной позицией депутата Вострецова, на обсуждение фракции он его не выносил. Такие идеи фракция не поддерживает», — подчеркнул в интервью РИА Новости Исаев.

Он добавил, что к введению дополнительных налогов для граждан партия относится достаточно щепетильно и осторожно, так как она является «серьезной и даже болезненной». А такие решения, по мнению Исаева, не могут приниматься наобум и, возможно, останутся «на уровне размышлений».

Ранее Вострецов сравнил ухаживающих за домом женщин с самозанятыми и посчитал, что они также обязаны платить взнос в государственную казну.

«Все это мы обсуждали еще полтора года назад. 28 млн человек Минтруд не может найти, они находятся непонятно где, в воздухе. У них что, детей нет, ИНН нет, не передвигаются они? Так давайте посмотрим за ними!» — заявил депутат в интервью «Росбалту».

Критически отнесся к идее Вострецова и зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн. В своем микроблоге в Twitter, он назвал данное предложение «бредом» и опроверг возможность подобных планов в нижней палате парламента.

А вот вопрос введения налога для самозанятых действительно обсуждался в Госдуме в декабре прошлого года. С 1 января 2020 года налог было решено ввести еще в 19 субъектах, в том числе в Петербурге. С 1 июля текущего года мера распространится на все без исключения российские регионы.