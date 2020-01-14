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«Слишком горячо»: Сын Валерии записал откровенные кадры в бассейне с возлюбленной

, 2:18 | Карина Бернтгольц Видео 166

Видеозапись, сделанную на отдыхе, Арсений Шульгин опубликовал в день рождения своей избранницы.

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Фото, видео: Instagram @lianavolkovaa, @arseniy_shulgin

Сын Валерии Арсений Шульгин опубликовал на своей странице в Instagram откровенное видео, на котором держит свою возлюбленную в бассейне на руках и страстно целуется с ней. «Горячий» ролик был сделан во время отдыха в курортном городе Санья на острове Хайнань, где молодой человек сейчас проводит время со своей избранницей Лианой Волковой.

Свою публикацию Шульгин приурочил ко дню рождения девушки. В честь праздника сын Валерии устроил имениннице сюрприз, оставив у порога роскошный роз и украсив дом разноцветными шарами.

Пользователи были приятно удивлены поступками Арсения, а подписчицы даже позавидовали его даме сердца. Однако больше всего пользователей впечатлило «жаркое» видео из бассейна, во время записи которого влюбленные не стеснялись демонстрировать чувства.

«Слишком горячо!»

«Вот это интим!»

«Какая страсть! Огонь!»

«Жарко!» — отметили комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Арсений Шульгин третий раз за неделю попал в ДТП. 

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