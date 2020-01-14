В «Столото» опровергли обвинения в нечестном новогоднем розыгрыше

В «Столото» опровергли информацию о нечестном проведении новогоднего розыгрыша лотереи «Русское лото». Как сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации, игра была проведена в строгом соответствии с российским законодательством и без каких-либо подтасовок.

Победительницей розыгрыша стала жительница Подмосковья Надежда Бартош. Женщина выиграла рекордную сумму — один миллиард рублей. После известия об этом стала появляться неподтвержденная информация о связи организаторов лотереи с победительницей, однако в «Столото» назвали все подобные сведения «вопиющей клеветой».

«Все обвинения являются вопиющей клеветой. Компания готовит обращения в судебные и правоохранительные органы для защиты деловой репутации», — говорится в пресс-релизе.

По словам организаторов, розыгрыш проходил в прямом эфире, а бочонки с номерами, как и положено, были перемешаны и вытягивались из мешка случайным образом. Что касается печати билетов, то при этом использовались меры защиты, аналогичные тем, что применяются при печати денежных знаков.

Выпуск билета уже разыгранного тиража после окончания лотереи было выполнить невозможно, поскольку каждый из них вносится в базу до закрытия продаж, а в игре участвуют только зарегистрированные билеты, пояснили в «Столото».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что женщина, выигравшая в первый день нового года миллиард рублей в лотерею, получит выигранные деньги в течение шести месяцев на специальный счет.