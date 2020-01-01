Первый в России «лотерейный миллиардер» получит от выигрыша лишь 870 миллионов

Россиянин, выигравший в первый день нового года миллиард рублей в лотерею, получит выигранные деньги в течение шести месяцев на специальный счет, который укажет, когда придет в московский лотерейный центр. Как пояснили в «Столото», время потребуется на экспертизу билета, которая проводится в случае таких крупных выигрышей. При этом счастливчик должен уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который составляет 13%. Таким образом, победителю розыгрыша достанется 870 миллионов рублей.

Между тем, как сообщила 5-tv.ru руководитель PR-службы «Столото» Светлана Понкратова, имя первого в истории России лотерейного миллиардера до сих пор не известно, есть только информация, что билет был куплен в Москве.

«Мы от всей души поздравляем его с победой и уже ждем в московском лотерейном центре „Столото“ для оформления этого фантастического выигрыша. Очень надеемся, что скоро сможем со всеми поделиться информацией, на что же новоиспеченный российский миллиардер потратит свой выигрыш», — сказала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о праздничном розыгрыше «Русского лото». Счастливый обладатель рекордного за всю историю российских государственных лотерей выигрыша купил один из 50 миллионов билетов.