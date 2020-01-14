  1. Пятый канал
  4. Переходный период: Маркл и Гарри постепенно откажутся от королевских денег

Переходный период: Маркл и Гарри постепенно откажутся от королевских денег

, 7:11 Эфирная новость 4

Такое решение было принято в Букингемском дворце по итогам монаршего семейного совета.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Pool, 5-tv.ru

Королева Великобритании Елизавета одобрила решение принца Гарри и Меган Маркл об отказе от королевских привилегий. С официальным заявлением накануне вечером выступил Букингемский дворец.

Как следует из документа, вся семья полностью поддерживает герцога и герцогиню Сассекских, но при этом Елизавета Вторая призналась, что желала бы удержать их в прошлом статусе.

Раз уж это невозможно, решено начать так называемый «переходный период», в течение которого Гарри и Меган будут постепенно отказываться от королевского финансирования. Кроме того, королева благословила молодую семью на жизнь в Великобритании и Канаде.

Про США — ни слова. А ведь именно туда, по слухам, стремится Меган. Она тоскует по дому, и мечтает жить в Калифорнии. И Гарри, по рассказам друзей, поддерживает жену: все равно в очереди на престол он шестой, на родине карьера «не светит»!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что герцог и герцогиня Сассекские объявили 10 января о том, что больше не будут представлять королевскую семью. Это событие потрясло не только членов монаршей семьи с ее традиционными устоями, но и британскую общественность. Чтобы как-то сгладить ситуацию, королева Елизавета II 13 января собрала семейный совет.

Супруги решили переехать в Канаду и «переждать» там президентство Дональда Трампа, а после перебраться вместе со своим сыном Арчи в США.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
60.95
-0.31 67.82
-0.23
Могут видеть будущее: ТОП-3 знака зодиака с превосходной интуицией

Последние новости

7:11
Переходный период: Маркл и Гарри постепенно откажутся от королевских денег
7:05
Автобус провалился под землю в Китае после обвала дороги, шесть человек погибли
6:54
Лавров в Шри-Ланке обсудил с журналистами деструктивную роль США в регионе
6:40
Валерия ответила на совет подписчицы навсегда уехать из России
6:26
Мировая реакция на переговоры по Ливии в Москве
6:12
Сын Собчак преподал матери урок русского языка

Сейчас читают

Гороскоп на 14 января: Солнце в знаке Козерога побуждает на риск
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал непричастность к отцовству ее сына
Сальма Хайек о казусе на вручении «Оскара»: Платье лопнуло по швам

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]