Переходный период: Маркл и Гарри постепенно откажутся от королевских денег

Королева Великобритании Елизавета одобрила решение принца Гарри и Меган Маркл об отказе от королевских привилегий. С официальным заявлением накануне вечером выступил Букингемский дворец.

Как следует из документа, вся семья полностью поддерживает герцога и герцогиню Сассекских, но при этом Елизавета Вторая призналась, что желала бы удержать их в прошлом статусе.

Раз уж это невозможно, решено начать так называемый «переходный период», в течение которого Гарри и Меган будут постепенно отказываться от королевского финансирования. Кроме того, королева благословила молодую семью на жизнь в Великобритании и Канаде.

Про США — ни слова. А ведь именно туда, по слухам, стремится Меган. Она тоскует по дому, и мечтает жить в Калифорнии. И Гарри, по рассказам друзей, поддерживает жену: все равно в очереди на престол он шестой, на родине карьера «не светит»!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что герцог и герцогиня Сассекские объявили 10 января о том, что больше не будут представлять королевскую семью. Это событие потрясло не только членов монаршей семьи с ее традиционными устоями, но и британскую общественность. Чтобы как-то сгладить ситуацию, королева Елизавета II 13 января собрала семейный совет.

Супруги решили переехать в Канаду и «переждать» там президентство Дональда Трампа, а после перебраться вместе со своим сыном Арчи в США.