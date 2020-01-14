Джанабаева показала зимние забавы своих сыновей в канун Старого Нового года

Бывшая солистка поп-группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева в канун Старого Нового года выложила в Instagram видео с участием своих сыновей. Вместе с супругом Константином Меладзе звезда растит двух наследников: пятилетнего Луку и пятнадцатилетнего Константина.

На одном из роликов, опубликованных в социальной сети, братья радуются снегу и стряхивают его с дерева, а на другом — пятилетний Лука резво катится по заснеженным дорогам на собачьей упряжке.

«Не совсем понятный для детей праздник — Старый Новый год, но для взрослых такой привычный и родной», — отметила Джанабаева в подписи к публикации.

Подписчики теледивы признались, что с удовольствием наблюдали за зимними забавами звездной семьи. Они попросили артистку чаще радовать пользователей такими живыми кадрами и поздравили с праздником.

«О, как круто прокатится!»

«Молодцы, что так праздник проводите!»

«Альбиночка, со Старым Новым годом вас и вашу семью! Вы замечательные, всех благ!»

«Очень вдохновляющее видео, спасибо за такое яркое новогоднее настроение!» — восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джанабаева страстно поцеловала Валерия Меладзе на сцене.