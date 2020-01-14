  1. Пятый канал
  4. Джанабаева показала зимние забавы своих сыновей в канун Старого Нового года

Джанабаева показала зимние забавы своих сыновей в канун Старого Нового года

, 5:42 | Карина Бернтгольц Видео 59

Забавные видеозаписи с участием своих наследников супруга Валерия Меладзе разместила на своей странице в Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @albinadzhanabaeva

Бывшая солистка поп-группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева в канун Старого Нового года выложила в Instagram видео с участием своих сыновей. Вместе с супругом Константином Меладзе звезда растит двух наследников: пятилетнего Луку и пятнадцатилетнего Константина.

На одном из роликов, опубликованных в социальной сети, братья радуются снегу и стряхивают его с дерева, а на другом — пятилетний Лука резво катится по заснеженным дорогам на собачьей упряжке.

«Не совсем понятный для детей праздник — Старый Новый год, но для взрослых такой привычный и родной», — отметила Джанабаева в подписи к публикации.

Подписчики теледивы признались, что с удовольствием наблюдали за зимними забавами звездной семьи. Они попросили артистку чаще радовать пользователей такими живыми кадрами и поздравили с праздником.

«О, как круто прокатится!»

«Молодцы, что так праздник проводите!»

«Альбиночка, со Старым Новым годом вас и вашу семью! Вы замечательные, всех благ!»

«Очень вдохновляющее видео, спасибо за такое яркое новогоднее настроение!» — восхищались юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джанабаева страстно поцеловала Валерия Меладзе на сцене.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
60.95
-0.31 67.82
-0.23
Могут видеть будущее: ТОП-3 знака зодиака с превосходной интуицией

Последние новости

7:11
Переходный период: Маркл и Гарри постепенно откажутся от королевских денег
7:05
Автобус провалился под землю в Китае после обвала дороги, шесть человек погибли
6:54
Лавров в Шри-Ланке обсудил с журналистами деструктивную роль США в регионе
6:40
Валерия ответила на совет подписчицы навсегда уехать из России
6:26
Мировая реакция на переговоры по Ливии в Москве
6:12
Сын Собчак преподал матери урок русского языка

Сейчас читают

Гороскоп на 14 января: Солнце в знаке Козерога побуждает на риск
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал непричастность к отцовству ее сына
Сальма Хайек о казусе на вручении «Оскара»: Платье лопнуло по швам

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]